الزمالك يغير جلده قبل الموسم الجديد في ألعاب الصالات

ياسر رشاد - القاهرة - تشهد ألعاب الصالات في نادي الزمالك خلال الفترة الحالية العديد من التغيرات على صعيد الأجهزة الفنية واللاعبين سواء باستقطاب مديرين فنين جدد اجانب ومحليين أو التعاقد مع لاعبين والإبقاء على النجوم من ناحية أخرى.

وبدأ الزمالك تدعيم العاب الصالات عندما أعلن تعيين المدرب البرازيلى كارلوس شوانكي على رأس القيادة الفنية للفريق الأول الكرة الطائرة للرجال استعدادا للموسم المحلى المقبل.

وقرر الزمالك التعاقد مع المدرب البرازيلى لتصحيح الأوضاع فى الكرة الطائرة والعودة من جديد إلى المنافسة، فى ظل خسارة كل البطولات الموسم المنقضي، الدورى الممتاز و كأس مصر والسوبر المحلى والاعتذار عن المشاركة فى بطولة أفريقيا.

كما يفاضل مجلس إدارة نادى الزمالك بين محترف برازيلى وآخر كوبى ويأتي ذلك بعد موافقة المدرب البرازيلي لتدعيم صفوف الفريق قبل الموسم الجديد في ظل رحيل رضا هيكل، والاتفاق أيضا على فسخ تعاقد المعد أحمد فتحى، والعروض التى تصل لبعض النجوم مثل محمد عادل.

وعلى جانب كرة اليد أكمل نادي الزمالك اتفاقه مع المدرب الإسباني فرناندو باربييتو، الذي سيتولى تدريب فريق كرة اليد خلال الموسم المقبل، ويصل المدرب إلى القاهرة خلال الأيام القليلة المقبلة لإتمام عملية توقيع العقود والإعلان الرسمي عن الصفقة.

ويقوم باربييتو، البالغ من العمر 55 عامًا، بتقييم أداء الفريق الحالي ودراسة الصفقات المقترحة من قبل الإدارة، قبل اتخاذ قراراته النهائية.

وعمل باربيتو سابقًا كمساعد للمدرب في نادي برشلونة، وشارك في تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا خلال فترة توليه هذا المنصب.

كما قاد أندية في الوطن العربي مثل فريق مضر السعودي ونادي الدحيل القطري، بالإضافة إلى خبرته مع فريق كريتاي الفرنسي.

وجاء اختيار الزمالك لباربييتو يأتي في سياق سعي النادي لتعزيز فرقه بمدربين ذوي خبرة عالمية، بهدف تحقيق النجاحات في المنافسات المحلية والدولية، وجاء قرار تعيين مدير فني اجنبي جديد خاصة بعد خسارة دورى المحترفين والسوبر الأفريقى أمام الأهلى، فضلا عن ضياع الكؤوس الأفريقية بوهران.

كما نجح مجلس إدارة نادى الزمالك خلال الفترة الماضية فى الحصول على توقيع نهى عادل فى مركز صناعة ألعاب قادمة من الزهور لتعويض غياب دانا شوقي بعد الموافقة على احترافها الخارجى.

الزمالك يسابق الزمن لحل أزمة هولواي

وعلى جانب كرة السلة يعمل مجلس الإدارة بكل جهد لحل أزمة مُستحقات المُحترف الأمريكي السابق تيريل هولواي في فريق السلة بالقلعة البيضاء تيريل هولواي، خاصة أن الاتحاد الدولي لكرة السلة، منح النادي مٌهلة جديدة للدفاع عن نفسه بشأن هذه الأزمة.

ويسابق مجلس الزمالك الزمن لحل هذه الأزمة، خوفا من التعرض للإيقاف عن قيد اللاعبين بجانب منع المشاركة في البطولات الدولية، وتوقيع غرامة تصل إلى 150 ألف فرانك سويسري، أي ما يتخطى 8 ملايين جنيه مصري.

وكان نادي الزمالك، تلقى إخطارا من جانب الاتحاد الدولي لكرة السلة يفيد بأحقية هولواي في مستحقات مالية ومنح القلعة البيضاء مهلة حتى 14 يونيو، فيما رد الاتحاد الدولي لكرة السلة FIBA على الزمالك الأربعاء بمنحه مٌهلة جديدة للدفاع عن نفسه قبل تنفيذ العقوبات.

وعملت الخليج 365 أن مسؤولي القلعة البيضاء في مطلع الأسبوع القادم سوف يقوموا بالتواصل مع الاتحاد الدولي، وإرسال قيمة الاستئناف، وبعدها التواصل مع تيريل هولواي بشكل ودي أو إثبات حصوله على مستحقاته.