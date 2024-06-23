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سيراميكا يتقدم على المصري البورسعيدي في الشوط الأول

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ياسر رشاد - القاهرة - تقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا على نظيره المصري البورسعيدي بهدف نظيف، ضمن منافسات الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.

جاء هدف سيراميكا كليوباترا عن طريق اللاعب صديق إيجولا في الدقيقة 14 من عمر الشوط الأول.

وسيطر المصري البورسعيدي على مجريات الشوط الأول، حيث جاءت نسبة الاستحواذ 70%، مقابل 30% لصالح سيراميكا كليوباترا.

وكان المصري البورسعيدي، قد بدأ المباراة بالتشكيل الآتي:

حراسة المرمى: محمود جاد.

خط الدفاع: كريم العراقى - باهر المحمدى - محمد دبش - عمرو سعداوى

خط الوسط: محمود حمادة - معتز زدام  - عبد الرحيم دغموم - ميدو جابر

يقود الهجوم: محمد الشامى - فخر الدين يوسف 

بينما بدأ سيراميكا كليوباترا المباراة بالتشكيل الآتي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

الدفاع: محمد توني - خالد صبحي - سعد سمير -عبد الرحمن بودي.

الوسط: إبراهيم محمد - صديق إيجولا - أحمد قندوسي - محمد عادل - أحمد بلحاج.

خط الهجوم: چون إيبوكا

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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