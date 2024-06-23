سيراميكا يتقدم على المصري البورسعيدي في الشوط الأول

ياسر رشاد - القاهرة - تقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا على نظيره المصري البورسعيدي بهدف نظيف، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.
جاء هدف سيراميكا كليوباترا عن طريق اللاعب صديق إيجولا في الدقيقة 14 من عمر الشوط الأول.
وسيطر المصري البورسعيدي على مجريات الشوط الأول، حيث جاءت نسبة الاستحواذ 70%، مقابل 30% لصالح سيراميكا كليوباترا.
وكان المصري البورسعيدي، قد بدأ المباراة بالتشكيل الآتي:
حراسة المرمى: محمود جاد.
خط الدفاع: كريم العراقى - باهر المحمدى - محمد دبش - عمرو سعداوى
خط الوسط: محمود حمادة - معتز زدام - عبد الرحيم دغموم - ميدو جابر
يقود الهجوم: محمد الشامى - فخر الدين يوسف
بينما بدأ سيراميكا كليوباترا المباراة بالتشكيل الآتي:
حراسة المرمى: محمد بسام.
الدفاع: محمد توني - خالد صبحي - سعد سمير -عبد الرحمن بودي.
الوسط: إبراهيم محمد - صديق إيجولا - أحمد قندوسي - محمد عادل - أحمد بلحاج.
خط الهجوم: چون إيبوكا