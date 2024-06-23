الونش يبدأ التدريبات بالكره في مران الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - خاض محمود حمدي "الونش" مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك جزء من التدريبات بالكرة على هامش مران اليوم الأحد الذي أقيم على ملعب النادي.

وأدى المدافع برنامجاً تأهيلياً في الجزء الأول من المران، قبل خوض تدريبات خفيفة بالكرة مع سيف الدين الجزيري وحمزة المثلوثي ومحمد صبحي..

ويواصل "الونش" برنامجه التأهيلي بعد خضوعه في وقت سابق لجراحة الرباط الصليبي..

واستأنف الزمالك تدريباته مساء اليوم بعد حصول الفريق على راحة لمدة 24 ساعة بعد الفوز على فاركو بهدفين دون مقابل في المباراة التي أقيمت يوم الجمعة الماضي، والمؤجلة من الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري.