شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامى يغيب عن بيراميدز فى مواجهة سموحة للإيقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفقد فريق نادي بيراميدز جهود مدافعه أحمد سامي في المباراة المقبلة بالدوري أمام سموحة، وحصل أحمد سامي على بطاقة صفراء ثالثة في لقاء المقاولون العرب بالجولة 27 على استاد الدفاع الجوي، ليتأكد غيابه أمام سموحة.

ويحل بيراميدز ضيفا على سموحة يوم الجمعة 28 يونيو الجاري، على استاد الإسكندرية في لقاء الجولة 28 من بطولة الدوري.

ومازال بيراميدز متقدمًا على المقاولون العرب بنتيجة 3 - 1 فى المباراة المقامة بينهما حاليًا على استاد الدفاع الجوي في إطار لقاءات الجولة 27 من بطولة الدوري، وتقدم ذئاب الجبل بهدف دون رد.

ويسيطر بيراميدز على صدارة جدول مسابقة الدوري برصيد 59 نقطة، وذلك بعد خوض 24 مباراة، فاز فى 18 مباراة وتعادل في 5 لقاءات وخسر مباراة واحدة، وسجل لاعبو بيراميدز 39 هدفاً واستقبلت شباكهم 14.

واستقر المقاولون العرب فى المركز الـ 17 وقبل الأخير بجدول المسابقة المحلية برصيد 19 نقطة، بعدما خاض الفريق 24 مباراة، حيث فاز المقاولون فى 4 مباريات فقط، وتعادل فى 7 لقاءات وخسر 13 مواجهة أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 22 هدفاً واستقبلت شباكهم 37.