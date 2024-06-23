الظهور الأول بعد الأزمة الصحية.. تعرف على ضيف برنامج الكورة مع فايق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

يحل لاعب نادي مودرن فيوتشر، أحمد رفعت، ضيف حلقة برنامج "الكورة مع فايق" الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم فايق على قناة "إم بي سي مصر 2".

ويعد هذا هو الظهور الأول لأحمد رفعت بعد تعرضه لأزمة صحية في القلب، التي تعرض لها يوم 11 مارس 2024 في مباراة فيوتشر والاتحاد السكندري بالدقيقة 88.

ومر رفعت بالكثير من التطورات الصحية بين مستشفى الإسكندرية حتى انتقل إلى أحد مستشفيات القاهرة.

الجدير بالذكر أن برنامج الكورة مع فايق يبدأ في تمام الساعة الـ11 مساء اليوم الأحد.

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