اخبار الرياضه

الظهور الأول بعد الأزمة الصحية.. تعرف على ضيف برنامج الكورة مع فايق

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

يحل لاعب نادي مودرن فيوتشر، أحمد رفعت، ضيف حلقة برنامج "الكورة مع فايق" الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم فايق على قناة "إم بي سي مصر 2".

ويعد هذا هو الظهور الأول لأحمد رفعت بعد تعرضه لأزمة صحية في القلب، التي تعرض لها يوم 11 مارس 2024 في مباراة فيوتشر والاتحاد السكندري بالدقيقة 88.

ومر رفعت بالكثير من التطورات الصحية بين مستشفى الإسكندرية حتى انتقل إلى أحد مستشفيات القاهرة.

الجدير بالذكر أن برنامج الكورة مع فايق يبدأ في تمام الساعة الـ11 مساء اليوم الأحد.

اقرأ أيضًا:

هل يهبط الزمالك إلى الدرجة الرابعة؟ (مستند)

الخليج 365 يكشف آخر تطورات أزمة رمضان صبحي والمنشطات

الكلمات الدلائليه
محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا