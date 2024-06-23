3 قرارات عاجلة.. تفاصيل اجتماع مجلس إدارة الزمالك بشأن خوض مباراة الاهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد خيري:

انتهى منذ قليل الاجتماع الذي عقده مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب بشأن خوض مباراة الاهلي المقبلة والمقرر لها الثلاثاء المقبل.

وأوضح المصدر أن وزير الشباب والرياضة، أشرف صبحي، تواصل مع حسن لبيب، لكن بالإجماع تم رفض استكمال المسابقة بهذا الشكل.

وأكد مصدر لموقع "الخليج 365" أن مجلس إدارة الزمالك اتخذ 3 قرارات عاجلة بشأن هذه الأزمة جاءت كالتالي:

1. التصعيد الدولي بالأدلة والمستندات ضد اتحاد الكرة ورابطة الأندية وكشف المجاملات.

2. تقديم شكوى رسمية ضد ثروت سويلم في لجنة الانضباط بسبب تطاوله على الزمالك.

3. التأكيد على عدم خوض أي مباراة في الدور الثاني مهما كانت العواقب.

وكان قد أكد نادي الزمالك خلال الفترة الماضية على الامتناع عن خوض أي مباراة بالدور الثاني دون خوض باقي الأندية مؤجلات الدور الأول.

اقرأ أيضًا:

هل يهبط الزمالك إلى الدرجة الرابعة؟ (مستند)

الخليج 365 يكشف آخر تطورات أزمة رمضان صبحي والمنشطات