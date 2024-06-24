مانشستر يونايتد يدخل في مفاوضات لضم نجم هجوم أسبانيا

ياسر رشاد - القاهرة - اكدت تقارير صحفية انجليزية ان نادي مانشيستر يونايتد الانجليزي دخل في مفاوضات جادة مع وكلاء نجم هجوم منتخب أسبانيا الفارو موراتا لضم قائد منتخب أسبانيا الى صفوف مانشيستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة .

وقالت صحيفة الميرور البريطانية انه رغم تقدم الفارو موراتا في السن - 31 عاما - الا ان النجم الاسباني بات خيارا موجودا لدى ادارة مانشيستر يونايتد لدعم هجوم الشياطين الحمر خلال الانتقالات الصيفية المقبلة خاصة وان الاعب لن يكلف النادي مقابلا ماديا كبيرا لضمه حيث يوجد شرط جزائي في تعاقده مع نادي الحالي اتلتيكو مدريد يتيح له الانتقال لاي نادي مقابل 10 مليون يورو .

وقالت صحيفة الميرور ان موراتا برز بأفضل مستوياته مع اتلتيكو مدريد الاسباني في الموسم المنتهي حيث نجح في تسجيل 21 هدفا وثمان تمريرات حاسمة في 41 مباراة في كل المسابقات مع اتلتيكو مدريد ولذلك فأن اليونايتد يضعه في قائمة الاعبين الذين يتفاوض معهم حاليا الا ان ارتفاع راتبه الاسبوعي الذي يصل الى 220 الف جنية استرليني ربما يعيق اتمام الصفقة حيث يرغب مانشيستر يونايتد في تقليل راتبه الاسبوعي .

في المقابل فأن صحيفة الصباح التركية اكدت ان نادي فنربخشة التركي يرغب هو الاخر في ضم موراتا و يسعى لاستغلال تواجد جوزية مورينيو مديرا فنيا للفريق التركي لمحاولة أقناع موراتا بالانتقال الى الدوري التركي وهو ما يبدو مهمة ليست بالسهلة للمدير الفني البرتغالي الذي سبق له تدريب موراتا عندما كان يتولي تدريب تشيلسي الانجليزي .