20 مليون دولار قيمة عرض اتحاد جدة لضم رحيمي من العين

ياسر رشاد - القاهرة - تواصل إدارة اتحاد جدة السعودي البحث عن التعاقد مع لاعبين مميزين خلال فترة الانتقالات الصيفية، بعد المستويات المتواضعة التي قدمها العديد من لاعبي الفريق خلال الموسم الماضي.

وشهد الموسم الماضي من الدوري السعودي هبوطًا حادًا لأداء العديد من اللاعبين داخل صفوف اتحاد جدة، مما جعل هناك حالة الغضب لدي الجماهير بعدما احتل العميد المركز الخامس برصيد 54 نقطة، حيث كان بطلًا للمسابقة في الموسم قبل الماضي تحت قيادة المدرب نونو سانتو، والذي رحل في منتصف الموسم المنصرم.

وكشفت تقارير صحفية إماراتية أن الاتحاد عرض 20 مليون دولار من أجل التعاقد مع المغربي سفيان رحيمي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأشارت إلى أن إدارة العميد استهدفت التعاقد مع رحيمي بعد المستويات القوية التي قدمها مع العين خلال النسخة الماضية من دوري أبطال اَسيا، بعد التتويج باللقب على حساب يوكوهاما الياباني في النهائي.

يذكر أن الفريق الإماراتي ضمن المشاركة في كأس إنتر إنتركونتيننتال 2024، ليصبح ثاني المتأهلين بعد أوكلاند سيتي بطل أوقيانوسيا.