رابطة الأندية تغرم الأهلي 20 ألف جنيه

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت رابطة الأندية المصرية المحترفة عن عقوبات المواجهات من الجولة الـ 12 ببطولة الدوري العام المصري لهذا الموسم 2023/2024.

وكان الأهلي قد واجه الداخلية على ملعب السلام، ضمن المباراة المؤجلة من الجولة الـ 12 من عمر الدوري المصري، حيث نجح في تحقيق الفوز بهدفين مقابل هدف واحد.

ووقعت رابطة الأندية المحترفة المصرية عقوبة مالية بقيمة 20 ألف جنيه على النادي الأهلي، وذلك بسبب تأخر نزول الفريق لأرض الملعب خلال مواجهة الداخلية، مما جعل المباراة تتأخر في البدأ.

الجدير بالذكر أن الأهلي يحتل وصافة ترتيب الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم برصيد 42 نقطة، بينما يحتل بيراميدز صدارة المسابقة بـ 59 نقطة.