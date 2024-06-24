خمسة وجوه جديده فى تدريبات الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز بتصعيد خمسة لاعبين جدد للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال مران اليوم الاثنين الذي أقيم على ملعب النادي.

وشهد المران مشاركة، هشام محمد فؤاد وأحمد مجدى ثنائي دفاع فريق 2005، وحسن أبو المعاطي ظهير أيسر فريق 2005 وأيمن أمير عبد العزيز مهاجم فريق مواليد 2006 وخالد أحمد السنبوك مهاجم فريق الشباب مواليد 2005.

يأتي ذلك في إطار سياسة الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز بتصعيد أبرز العناصر في قطاع الناشئين للفريق الأول والاستفادة منهم.