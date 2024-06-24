العشرى يفقد السيطرة على مواجهات الاتحاد ويبدأ رحلة نزيف النقاط

ياسر رشاد - القاهرة - فقد الكابتن طارق العشرى المدير الفنى للفريق الاول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى السيطرة على مواجهات زعيم الثغر فبعد هزيمة الفريق الاخضر اليوم بهدف دون رد امام فريق فاركو فى مباراة كانت فى متناول اليد بدأ رحلة نزيف النقاط

وعلى الرغم من توفير مجلس ادارة النادى برئاسة محمد مصيلحى كافة الامكانيات والدعم المادى واللوجيستى سواء اقامة بفنادق ٥ نجوم او اى طلبات اخرى بشهادة العشرى نفسه الا ان المدير الفنى وجهازه لم ينجح خلال المبارايات ال ٦ الماضية سوى حص نقطة يتيمة والتى بدأها بضياع السباق فى بطولة كأس مصر من الدور ال ٣٢ امام ابو قير

ويواجه الجهاز الفنى موجة من الغضب الجماهيرى بسبب حالة تراخى اللاعبين والاداء الباهت بالمباريات خلال الفترة الاخيرة

الطريف ان العشرى يطالب بمؤازرته فى الوقت الذى لم يؤازر فيه نفسه ولا جهازه بنتائج لا تليق بزعيم الثغر

يذكر ان الاتحاد السكندرى تجمد رصيده عند ٣٦ نقطة بالمركز التاسع حتى كتابة هذه السطور ويواجه فريق الداخلية فى المباراة القادمة المقرر اقامتها يوم السبت المقبل ٢٩ يونية الجارى الساعة ٧ مساءا بستاد الاسكندرية