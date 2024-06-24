خوسيلو ماتو يرغب بالانضمام لدوري روشن

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يقترب الإسباني خوسيلو ماتو، لاعب ريال مدريد ، من خوض تجربة احترافية جديدة في دوري روشن السعودي، ليصبح ثاني لاعبي بطل أوروبا، الذين ينتقلون إلى المملكة في الصيف الجاري، بعد ناتشو فيرنانديز الذي وقع، لتوه، عقدا رسميا مع نادي القادسية، لمدة موسمين، بعد 23 عاما قضاها في قلعة الريال، بين مختلف الفئات السنية، وحتى وصوله إلى الفريق الأول في 2012.

وانتقل خوسيلو إلى ريال مدريد، على سبيل الإعارة من إسبانيول، حتى نهاية يونيو الجاري، وشارك اللاعب في 49 مباراة بقميص الملكي، سجل خلالها 17 هدفا وصنع 3 تمريرات حاسمة.

وذكر الإعلامي ميجيل أنخل دياز، أن ريال مدريد قرر عدم تفعيل خيار الشراء الخاص بالمهاجم ناتشو، بناء على قرار من اللاعب، الذي يأتي رغم فترة إعارته الناجحة مع الميرينجي.