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رسميًا .. الأهلي يفوز اعتباريًا على الزمالك بثنائية نظيفة في قمة الدوري

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ياسر رشاد - القاهرة - تلقى النادي الأهلي خطابًا قبل قليل من رابطة الأندية المحترفة يفيد بعدم إقامة مباراة القمة التي كان محددًا لها غدًا الثلاثاء في السابعة مساء بملعب استاد القاهرة الدولي .

واعتبار فريق الأهلي فائزًا بالمباراة 2- صفر

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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