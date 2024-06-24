رسميًا .. الأهلي يفوز اعتباريًا على الزمالك بثنائية نظيفة في قمة الدوري

ياسر رشاد - القاهرة - تلقى النادي الأهلي خطابًا قبل قليل من رابطة الأندية المحترفة يفيد بعدم إقامة مباراة القمة التي كان محددًا لها غدًا الثلاثاء في السابعة مساء بملعب استاد القاهرة الدولي .

واعتبار فريق الأهلي فائزًا بالمباراة 2- صفر