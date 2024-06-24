أمير هشام: حسين لبيب استجاب للوزير بخوض القمة ومجلس الإدارة صاحب تراجعه

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عقد جلسة مع حسين لبيب رئيس الزمالك، من أجل إقناعه بخوض مباراة القمة أمام الأهلي بالدوري.

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وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "الوزير طالب مجلس إدارة نادي الزمالك بحسم موقفه حتى لا يتكرر المشهد السئ في ملعب القاهرة الذي حدث من قبل، وبعد ذلك سيتم إخطار الأهلي بعدم الذهاب من البداية".

وأضاف أمير هشام: "حسين لبيب كان قد استجاب نوعا ما لطلب الدكتور أشرف صبحي، وكان قريب من خوض مباراة القمة والتراجع عن قراره السابق".

واختتم: "أثناء الجلسة تواصل حسين لبيب مع مجلس إدارة النادي لاتخاذ قرار نهائي، وكان هناك ضغط عليه من أجل عدم الاستجابة وخوض اللقاء".