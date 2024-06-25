يورو 2024.. مودريتش يحقق رقما قياسيا تاريخيا في مباراة كرواتيا وإيطاليا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

حقق لاعب ريال مدريد، لوكا مودريتش، رقما قياسيا تاريخيا في مباراة كرواتيا وإيطاليا بالجولة الثالثة من دور المجموعات ليورو 2024.

وسجل مودريتش هدف تقدم كرواتيا في مرمى إيطاليا بالمباراة المقامة الآن على ملعب ريد بول أرينا سالزبورج.

وأصبح مودريتش أكبر لاعب في التاريخ يسجل في بطولة أمم أوروبا "اليورو" بعمر 38 عاما و289 يوما.وفقا لشبكة اوبتا للإحصائيات الرياضية

وحال فوز منتخب كرواتيا على إيطاليا يتأهل لدور الـ16، إذ استمر فوز إسبانيا على ألبانيا.

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