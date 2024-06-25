7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الثلاثاء، 25 – 6 – 2024، العديد من الأحداث الرياضية الهامة وأبرزها، رابطة الأندية تعلن نتائج الأسبوع 27.. وتعتمد انسحاب الزمالك أمام الأهلى، و اتحاد الكرة ينظم جولة سياحية لطاقم الحكام الإسبانى بعد إلغاء مباراة القمة.

رابطة الأندية تعلن نتائج الأسبوع 27.. وتعتمد انسحاب الزمالك أمام الأهلى

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك " نتائج مباريات الأسبوع الـ27 من عمر الدورى المصرى.

ميكالى يحاضر فى الدورة التدريبية لمدربى الرخصة A الأفريقية

ألقى روجيريو ميكالى المدير الفني لمنتخب الأولمبى، محاضرة على المدربين المشاركين في دورة الرخصة A، المقامة حاليا تحت إشراف علاء نبيل المدير الفني لاتحاد الكرة.

اتحاد الكرة ينظم جولة سياحية لطاقم الحكام الإسبانى بعد إلغاء مباراة القمة

ينظم اتحاد الكرة جولة سياحية لطاقم الحكام الإسبانى الذى وصل القاهرة أمس الإثنين لإدارة مباراة القمة بين الأهلى والزمالك التى كان مقررا إقامتها اليوم الثلاثاء قبل أن يتم إلغاؤها.

البدرى وجلال والجمل وتامر مصطفى مرشحون لتدريب الاتحاد السكندرى

دخل أكثر من مدرب دائرة المرشحين لتدريب الاتحاد السكندري خلفا لطارق العشري الذي استقال من منصبه، عقب هزيمة زعيم الثغر من فاركو بهدف نظيف مساء أمس الإثنين.

رابطة الأندية تُخطر الزمالك بعقوبة الانسحاب أمام الأهلى وتطبق اللائحة

أخطرت رابطة الأندية المصرية المحترفة، نادى الزمالك بعقوبة الانسحاب أمام الأهلى فى مباراة القمة التى تم إلغاؤها والتى كان مقررا اقامتها فى السابعة مساء اليوم الثلاثاء باستاد القاهرة.

تذكرتى تعلن التنسيق مع النادى الأهلى بشأن تذاكر مباراة القمة بعد إلغائها

قالت شركة تذكرتى، فى بيان لها، إنه "بناء على قرار نادي الزمالك عدم خوض مباراته أمام النادي الأهلي، اليوم الثلاثاء، نحيطكم علماً بأنه جار التنسيق مع مجلس إدارة النادي الأهلي - بصفته صاحب المباراة - بشأن تذاكر المباراة.

مجلس الزمالك يعقد جلسة خلال ساعات لحسم موقفه من خوض مباريات الدورى المقبلة