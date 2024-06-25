مانشستر يونايتد يقترب من تجديد عقد تين هاج

اقترب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي من تجديد عقد مدرب فريقه الأول لكرة القدم، إيريك تين هاج بشكل رسمي خلال الفترة المقبلة.

وأكد الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو أن مانشستر يونايتد أنهى الاتفاق مع تين هاج من أجل تجديد عقده بشكل رسمي.

وأشار إلى أنه يتم وضع اللمسات النهائية على الاتفاقية والعقد الجديد للمدرب تين هاج مع مانشستر يونايتد بعد تحركات مكثفة مع وكلائه في الساعات الأخيرة.

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وشدد على أنه سيكون هناك تغييرات في الطاقم الفني المعاون لتين هاج حيث اقترب النادي من إتمام الاتفاق مع رود فان نيستلروي للعمل معه في جهازه.

وكان تين هاج قد قاد مانشستر يونايتد للتتويج بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي على حساب مانشستر سيتي بعد أن حقق الفوز بهدفين مقابل هدف في المباراة النهائية.

وأنهى الشياطين الحمر الموسم الماضي من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز محتلًا المركز الثامن برصيد60 نقطة.