حمزة علاء يحمل وشم باسم "نعمة".. من هي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

نقش حمزة علاء حارس مرمى النادي الأهلي اسم "نعمة" على يده اليمنى، وظهر في أكثر من صورة، مما أثار التساؤلات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشف اللاعب سبب هذا الوشم، وقال في تصريحات سابقة عبر قناة أون تايم سبورتس: "نعمة هو اسم جدتي الله يرحمها، والدة أمي وكانت طيبة وقلبها أبيض، ودائما تخاف علينا وحافظت على العائلة، ولها مكانة خاصة في قلبي".

وتأهل حمزة علاء إلى الفريق الأول في النادي الأهلي، في يناير 2020، لكنه لم يشارك في أي مباراة، وعلى المستوى الوطني، لعب علاء 9 مباريات مع منتخب مصر تحت 23 عاما وحافظ على نظافة شباكه في جميعها.