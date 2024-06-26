علامات الخيبة تسيطر على جماهير البرازيل

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- بواسطة أيمن الوشواش - خيم التعادل السلبي على مباراة البرازيل وكوستاريكا في اللقاء الذي أقيم على ملعب صوفي بولاية لوس أنجلوس الأمريكية أمس، في إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كوبا أمريكا 2024، إذ قدم راقصو السامبا أداء باهتا أعاد للأذهان تصريحات رونالدينيو المثيرة للجدل قبل انطلاق البطولة. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - خيم التعادل السلبي على مباراة البرازيل وكوستاريكا في اللقاء الذي أقيم على ملعب صوفي بولاية لوس أنجلوس الأمريكية أمس، في إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كوبا أمريكا 2024، إذ قدم راقصو السامبا أداء باهتا أعاد للأذهان تصريحات رونالدينيو المثيرة للجدل قبل انطلاق البطولة. البرازيل، المنتخب المعروف بعقود باللعب الهجومي الرائع، لم يقدم العرض المنتظر أمام حضور جماهيري يبلغ 67.158 متفرجا هيمن عليهم اللون الأصفر. وخرجت الجماهير وعلامات الخيبة تسيطر عليها، بفعل الأداء الضعيف للفريق ولنجومه، وهو ما أعاد للأذهان تصريحا «خطيرا» كان أدلى به أسطورة المنتخب البرازيلي رونالدينيو قبل 10 أيام، بأنه قرر عدم مشاهدة مباريات منتخب بلاده في كوبا أمريكا 2024، لأن اللاعبين يفتقدون العزيمة والرغبة وكثيرا من الأمور الأخرى، على حد وصفه. وفازت البرازيل بكأس كوبا أمريكا 9 مرات، لكن تشكيلتها الانتقالية الحالية بقيادة نجمي ريال: مدريد فينيسيوس، ورودريغو، بدأت بداية محبطة، رغم التوقعات الكبيرة التي كانت على عاتقيهما.

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