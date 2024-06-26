يورو 2024 : احصائيات وارقام مباراة انجلترا مع سلوفينيا والانجليز في الصدارة

ياسر رشاد - القاهرة - تأهل منتخب انجلترا في صدارة مجموعته في بطولة يورو 2024 بعد تعادله السلبي مع منتخب سلبوفينيا في ختام مباريات المجموعة الثالثة وسط حالة من الجدل داخل المعسكر الانجليزي حول مستوى المنتخب الانجليزي الذي دخل يورو 2024 في ثوب المنتخب المرشح لاحراز اللقب لكن مستواه خلال الثلاث مباريات الاولى اخرجه من دائرة المرشحين على الرغم من سهولة مشواره المقبل حتى نهائي البطولة مقارنة بباقي المنتخبات المرشحة التي ستصطدم ببعضها في الدور الثاني والدور ربع النهائي .

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في مباراة رقم 41 في تاريخ مشاركاته في بطولات كأس اوربا امام منتخب سلوفينيا كان التعادل السلبي رقم سبعة للمنتخب الانجليزي وهو ثاني منتخب يحقق هذه التعادلات السلبية خلف المنتخب الايطالي الذي حقق 8 تعادلات سلبية من اصل 48 مباراة خاضها في بطولة اليورو .

منتخب سلوفينيا تعادل في خمسة مباريات من اصل ستة مباريات خاضها في بطولات اليورو بنسبة 83 % وهي اعلى نسبة تعادلات لاي منتخب في تاريخ نهائيات بطولة اوربا .

منتخب سلوفينيا الى جانب منتخب الدانمارك هما المنتخبين الوحيدين في يورو 2024 اللذين تعادلا في مبارياتهما الثلاث في الدور الاول للبطولة لينضما الى جانب منتخب البرتغال الذي حقق نفس النتيجة في يورو 2016 .

المنتخب الانجليزي نجح في تصدر مجموعته في اخر نسختين لبطولة اليورو تحت قيادة المدير الفني الحالي جاريث ساوثجيت وهو رقم مساوي لعدد المرات التي تصدرت فيها انجلترا مجموعتها في الدور الاول في باقي النسخ التي شاركت فيها في تاريخ اليورو حيث شارك المنتخب الانجليزي في ثمان بطولات اوربية .

انتظر منتخب انجلترا 30 دقيقة حتى سدد او تسديدة من خلال هاري كين نجم هجوم منتخب انجلترا تجاه المرمى السلوفيني وهي اطول مدة ينتظرها منتخب انجلترا في اب بطولة كبرى للتسديد على مرمى الفرق المنافسة حيث كانت الاولى عام 2000 في مواجهته امام منتخب المانيا حيث احتاج منتخب الاسود الثلاث الى 35 دقيقة .

منتخب سلوفينيا المصنف 58 عالميا هو اقل منتخب تصنيفا واجه منتخب انجلترا في اي بطولة كبرى ( كأس العالم او اليورو ) منذ انشاء تصنيف الفيفا للمنتخبات .

استحوذ منتخب انجلترا على الكرة في مواجهته امام سلوفينيا بنسبة 78 % وهي اعلى نسبة استحواذ في تاريخ منتخب انجلترا في مباراة في البطولات الكبرى وتنتهي دون تسجيله لاي اهداف منذ كأس العالم 1966 .