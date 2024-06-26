فيفا يدرس إقامة نهائي مونديال 2030 على ملعب ريال مدريد

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت تقارير صحفية اليوم الأربعاء أن هناك اجتماعًا هامًا بين الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ونادي ريال مدريد بشأن كأس العالم 2030.

وبحسب التقارير أن فيفا يريد أن يقام لقاء نهائي كأس العالم 2030 على ملعب "سانتياجو برنابيو" لأنه أهم ملعب في المملكة الإسبانية ولكن المشكلة هي أن الاتحاد الدولي لكرة القدم يعلم أن ريال مدريد لا يستطيع ولا يريد التخلي عن ملعبه لفترة طويلة.

وتقام بطولة كأس العالم بعد المقبلة في ثلاث دول وهي إسبانيا، البرتغال والمغرب ولكن هناك خطة لدى فيفا تحتاج لاجتماع مع قادة ريال مدريد وعلى رأسها، فلورنتينو بيريز.

وأفادت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن إنفانتينو رئيس الفيفا، يسعي لإقامة نهائي كأس العالم 2030 على أرضية ملعب "سانتياجو برنابيو"، خاصة أنه أكبر ملعب في إسبانيا، لكن رئيس الفيفا يجري مفاوضات مع فلورنتينو بيريز رئيس الملكي لحسم هذا الأمر خاصة وأنه أحد مصادر الدخل الكبيرة للمرينجي.

وتابعت الصحيفة أن اجتماع إنفانتينو وبيريز، سيشهد الحديث عن الأرباح التي ستستقبلها خزينة الريال من بطولة كأس العالم للأندية 2025، بجانب تفاصيل استضافة "سانتياجو برنابيو" لنهائي مونديال 2030 كما حدث في نسخة 1982.

وواصلت أن إدارة ريال مدريد يعلمون جيدًا قيمة إستضافة مباريات لبطولة كبري مثل مونديال 2030، لكن في الوقت نفسه لا يمكن للملعب أن يتخلي عن حفلاته ومناسباته المختلفة والتي يستفيد منها النادي كثيرًا على الجانب المادي.

واختتمت أن جياني إنفانتينو رئيس فيفا، يحاول أن يستغل علاقته الجيدة مع بيريز لمحاولة إقناعه بالموافقة، خاصة وأن رئيس ريال مدريد يتواجد في باريس لحضور حفل بمناسبة الذكرى 120 لتأسيس الاتحاد الدولي لكرة القدم.