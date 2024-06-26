"ما بني على خطأ فهو خطأ".. حكم دولي يفجر مفاجأة بشأن إعادة مباراة المقاولون وبيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

أكد جهاد جريشة، الخبير التحكيمي أن مباراة المقاولون العرب وبيراميدز، التي أُقيمت ضمن منافسات الدوري العام سيتم إعادتها بنسبة كبيرة.

وقال جهاد جريشة في لقاء تلفزيوني على قناة المحور: "محمد الحنفي حكم كبير وأدار مباراة تحكيمية ممتازة، ولكن المقاولون العرب يتحدث عن أحقيته في إدارة المباريات".

وأوضح: "الحكم يجب أن يجتاز اختبار طبي واختبار وارنر، وهذا الاختبار ليس له بديل، وهو شرط أساسي لإدارة المباريات في الدوري أو المباريات الخارجية".

وأضاف: "يجب أن يجتاز الحكم اختبار وارنر، هو اختبار قوي للغاية، وكان على الحكم محمد الحنفي أن يجتازه قبل إدارة المباريات، وما حدث في مباراة المقاولون العرب هو خطأ، وما بني على خطأ فهو خطأ، فالحكم محمد الحنفي لم يجتاز الشروط".

وأتم تصريحاته: "بنسبة كبيرة المباراة سيتم إعادتها مرةً أخرى، إذا تم تصعيد الأمور.. المباراة غير قانونية، من وجهة نظري".