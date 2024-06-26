الدولي للجودو يخطر الاتحاد المصري رسميا بتأهل يسري وعبد الرحمن لأولمبياد باريس

ياسر رشاد - القاهرة - تلقى مسئولو اللجنة الأولمبية برئاسة المهندس ياسر إدريس، خطاب من الاتحاد الدولي للجودو، يتضمن الإعلان رسميا عن تأهل كل من يسري سامي وعبد الرحمن عبد الغني، للمشاركة في أولمبياد باريس 2024.

وتضمن الخطاب تأهيل يسري سامي وزن 60 كجم من التصنيف الأولمبي، وتأهيل عبد الرحمن عبد الغني وزن 81 كجم من خلال الكوتة القارية.

ويخوض المنتخب الوطني حاليا معسكرا مغلقا في اليابان بقيادة المدير الفني إيزومي هيروشي، استعدادا للمشاركة في الدورة الأولمبية المقبلة.

ومن جانبه قال مرزوق علي رئيس الاتحاد المصري للجودو، أن المنتخب يخوض استعدادات قوية من أجل تحقيق نتائج جيدة خلال مشاركته في أولمبياد باريس، وأن معسكر اليابان سيضيف الكثير للاعبين على المستوى الفني والبدني.

وأضاف "مرزوق"، أن الجودو المصري ليس ببعيد عن تحقيق المفاجأة في أولمبياد باريس، وأن اللاعبين المصريين باتت لديهم خبرات اللعب على المستوى الدولي، مشيرا إلى أن المنافسات الأولمبية هي الأصعب على جميع المستويات.

وتابع مرزوق: "هدفنا الذي نعمل من أجله هو حصد ميدالية للجودو المصري في أولمبياد لوس أنجلوس 2028، ولكن هذا لا يمنع إمكانية تحقيق إنجاز في أولمبياد باريس 2024، من خلال العزيمة والإصرار".