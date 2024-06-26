الغندور يهاجم الخطيب بسبب مجلة الاهلي

هاجم خالد الغندور، لاعب الزمالك الأسبق مجلس إدارة النادي الاهلي برئاسة محمود الخطيب، وذلك بسبب العدد الأخير لمجلة النادي.

ونشر الغندور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” الصفحة الأولى للعدد الجديد لمجلة النادي الأهلي، حيث كتب عليها: “هي دي الروح الرياضية هي دي زيارة مجلس الاهلي للزمالك هي دي إللي بتقلل الفتنة والتعصب بين جماهير الاهي والزمالك و الأهلي، فعلا الأهلي مش طرف”.

http://

اقرأ أيضًا.. طلب مفاجئ من الاهلي للجنة الحكام بعد إلغاء مباراة القمة

وكان نادي الزمالك قد اعتذر عن خوض مباراة القمة الأخيرة امام الاهلي المقرر لها الثلاثاء الماضي، وذلك لظروف قهرية حسب وجهة نظر الأبيض.

ويستعد النادي الاهلي لمواجهة نظيره فاركو الجمعة المقبلة، ضمن مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز، فيما يواجه نادي الزمالك نظيره سيراميكا كيلوباترا.

ويحتل النادي الاهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 45 نقطة، فيما يأتي الزمالك في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 34 نقطة.