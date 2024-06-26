موعد مباراة مانشستر سيتي ضد اليونايتد في نهائي درع الاتحاد الإنجليزي

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، رسميًا، اليوم الأربعاء، موعد إقامة نهائي كأس درع الاتحاد الإنجليزي للموسم الحالي الذي سيقام بين فريقي مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد.

وتنطلق المباراة المثيرة بين مانشستر يونايتد ضد نظيره مانشستر سيتي في المباراة النهائية لبطولة كأس درع الاتحاد الإنجليزي على ملعب “ويمبلي”.

ويتواجد فريق مانشستر سيتي في نهائي بطولة كأس درع الاتحاد الإنجليزي، بصفته صاحب لقب الدوري الإنجليزي للموسم المنصرم 2023-2024.

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بينما تأهل مانشستر يونايتد لنهائي كأس درع الاتحاد الإنجليزي، بعدما حقق لقب كأس الاتحاد الإنجليزي للموسم الماضي أيضًا 2023-2024.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد في نهائي كأس الدرع الخيرية

وستقام المباراة يوم السبت العاشر من أغسطس المقبل،بين مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وكان فريق آرسنال هو حامل لقب بطولة كأس الدرع الخيرية الموسم الماضي.