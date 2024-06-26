البنزرتي يتأهل لنهائي كأس تونس على حساب الأفريقي

ياسر رشاد - القاهرة - تأهل فريق البنزرتي لنهائي بطولة كأس تونس بعد تخطيه منافسه الأفريقي في مباراة الدور نصف النهائي بهدفين دون رد.

وضرب البنزرتي موعداً مع الملعب التونسي في المباراة النهائية للبطولة التي تقام يوم 30 يونيو الجاري على ملعب حمادي العقربي في رادس.

جاء الشوط الأول سلبياً بعد أداء متحفظ من الفريقين لم ينجحا خلاله في الوصول بأية محاولات خطيرة على المرمى.

وفي الشوط الثاني منح الطيب بن زيتون البنزرتي التقدم في الدقيقة 66 قبل أن يعادل الأفريقي عن طريق مهاجمه حمدي العبيدي في الدقيقة 90.

وفي الوقت الإضافي أحرز أشرف الفرشيشي هدفاً قاتلاً للبنزرتي في الدقيقة 93 ليحصد فريقه بطاقة العبور للمباراة النهائية.