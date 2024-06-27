يورو 2024 : دي لافونتي يؤكد على حذر أسبانيا قبل مواجهة جورجيا

ياسر رشاد - القاهرة - اكد لويس دي لافونتي المدير الفني لمنتخب أسبانيا ان على منتخب اسبانيا ان يكون حذرا للغاية في التعامل مع مباراته القادمة في دور ال 16 مع منتخب جورجيا الذي تأهل الى مرحلة خروج المغلوب في اول مشاركة له في اليورو .

وكان منتخب جورجيا قد فجر مفاجأة كبيرة بالفوز على منتخب البرتغال في ختام مباريات الدور الاول للمجموعة السادسة بهدفين مقابل لاشىء لينجح المنتخب الجورجي في حجز بطاقة التأهل ضمن المنتخبات المتأهلة كأفضل اربعة منتخبات حصلت على المركز الثالث في مجموعات البطولة الست .

وقال لويس دي لافونتي عبر قناة منتخب أسبانيا : نملك الحد الاقصى من الاحترام والتقدير لمنتخب جورجيا فهم منتخب قدم حتى الان بطولة عظيمة ومباريات قوية ويتقدم مستواهم من مباراة الى مباراة حتى نجحوا في الفوز على البرتغال لذلك لابد ان نكون على اهبة الاستعداد لتلك المباراة واستغلال كامل خبراتنا لتحقيق الفوز والمرور الى الدور ربع النهائي .

واضاف دي لافونتي : علينا ان نكون حذرين تماما فقد حصلوا على خبرات كبيرة من المباريات التي لعبوها خلال البطولة وسيكون لديهم حماس كبير لتكرار ما فعلوه في مباراة البرتغال ورغبة كبيرة في التأهل لذلك علينا ان نكون منتبهين تماما وجاهزين لها تماما .نعلم طريقتهم في الاداء و الاعتماد على الهجمات المرتدة السريعة .

وقال المدير الفني لمنتخب اسبانيا : علينا فرض ايقاعنا في المباراة واستغلال خبراتنا الكبيرة لتحقيق الفوز و علينا ان نتحسن عن المباريات السابقة فمثل هذه البطولات عليك ان تتحسن من مباراة الى اخرى لو اردت الذهاب بعيدا .