باريس سان جيرمان يرصد 250 مليون يورو لضم نجم برشلونة

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن رصد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لمبلغ خيالي من أجل ضم لامين يامال لاعب نادي برشلونة الإسباني خلال الفترة المقبلة.

وترغب إدارة باريس سان جيرمان الفرنسي في تدعيم صفوف الفريق؛ خاصة بعد رحيل كيليان مبابي إلى ريال مدريد الإسباني.

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وحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية فإن إدارة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي أبدى استعداده لدفع ما يزيد عن 250 مليون يورو؛ وذلك من أجل ضم لامين يامال في الميركاتو الصيفي القادم.

وأضافت الصحيفة: “لامين يامال يرتبط بعقد مع نادي برشلونة حتى عام 2026، كما أن مسئولو النادي الكتالوني وضعوًا شرطًا جزائيًا في عقده يصل إلى مليار يورو”.

ويشارك لامين يامال حاليًا رفقة صفوف منتخب إسبانيا في بطولة كأس الأمم الأوروبية ويقدم مستويات أكثر من رائعة مع الماتادور الإسباني في البطولة، والذي حسم تأهله لدور الـ16 من البطولة.