بسبب الزمالك.. اتحاد الكرة يطيح بـ بيريرا

كشف الإعلامي خالد الغندور، أن الاتحاد المصري لكرة القدم، قام بإبلاغ بيريرا رئيس لجنة الحكام، بقرار صادم بسبب نادي الزمالك.

وكان نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب قد طالب بإقالة بيريرا رئيس لجنة الحكام في الاتحاد المصري لكرة القدم، وذلك بسبب الأخطاء التحكيمية خلال الموسم المنصرم.

وأوضح أن رحيل بيريرا عن رئاسة لجنة الحكام قد يكون نهاية الموسم الحالي حتى لا يقوم اتحاد الكرة المصري بدفع الشرط الجزائي.

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وأشار إلى أن بيريرا سيكون بلا أي دور أو صلاحيات حتى نهاية الموسم الحالي بعد أن أبلغه اتحاد الكرة برحيله.

وكتب الغندور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: “تم إبلاغ بيريرا برحيله رسميا و قد يكون مع نهاية الموسم حتي لا يدفع الاتحاد المصري الشرط الجزائي و يعتبر حتي نهاية الموسم بلا اي دور”.