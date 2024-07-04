تعليق صادم من كولر على دعم جماهير الاهلي لـ كهربا وهدف الداخلية

علق مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، على دعم الجمهور للاعب محمود عبدالمنعم كهربا خلال مواجهة الداخلية في الدوري المصري الممتاز.

وحقق الاهلي الفوز برباعية مقابل هدف أمام نظيره الداخلية في إطار منافسات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأكد كولر في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي: “لا أمنح الفرصة للاعبين الكسالى، وإذا منحت الفرصة له سأكون ظالم، وأنا لا أتحدث عن لاعب معين ولكن أتحدث بصفة عامة”.

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وتابع: ” كل لاعب لديه فكرة أنه لابد أن يلعب الـ90 دقيقة كاملة سواء كان يتمرن جيدًا أم لا، ولكن الأمر بالنسبة لي مختلف تمامًا، أمنح الفرصة لمن يستحقها، ولا أعطيها له بسبب اسمه أو حب الجمهور له”.

وكان كولر قد استبعد محمود كهربا من قائمة الاهلي أمام الداخلية بسبب الأزمة التي حدثت بينهما خلال الفترة الماضية بسبب عدد دقائق مشاركة اللاعب ورفضه التدريب في مران المستبعدين في إحدى المباريات.

وحضر كهربا في مدرجات ملعب مباراة الاهلي أمام الداخلية، ليقوم الجمهور بتحية اللاعب دعمًا له، فيما احتفل لاعبو الفريق معه بتسجيل الأهداف على طريقته خلال اللقاء.