اتحاد الكرة يصدم الزمالك بشأن المديونية للحصول على رخصة الكونفيدرالية

يخوض نادي الزمالك معركةً مع الوقت للحصول على رخصة المشاركة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية للموسم المقبل، وذلك بسبب المديونيات المُستحقة على النادي لبعض اللاعبين والمدربين السابقين.

تشترط لائحة تراخيص الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) على الأندية المُشاركة في بطولاته عدم وجود مستحقات متأخرة عن السداد تجاه اللاعبين والمدربين السابقين أو الحاليين.

وقرر اتحاد الكرة منح الزمالك مهلةً إضافية حتى الخامس من يوليو المقبل لسداد جزءٍ من المديونية والحصول على ما يفيد بذلك.

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شدّد مسؤولو اتحاد الكرة على الزمالك ضرورة سداد جزءٍ من المديونيات المُستحقة لـ اللاعبين والمدربين السابقين، على رأسهم المغربى خالد بوطيب و مساعدي جوسفالدو فيريرا و البرتغالي جايمى باتشيكو.

أبلغ الزمالك اتحاد الكرة بعدم قدرته على سداد أيّ مديونية في الوقت الحالي وفي نفس الوقت تواصل مسؤولو الزمالك مع هاني أبوريدة، رئيس اتحاد الكرة السابق، وطلبوا منه التدخل في الأزمة.

يُؤكد الزمالك أنّه ليس عليه أيّ مديونية خاصة بـ خالد بوطيب أو غيره حتى تاريخ 31 مارس 2024، وهو الموعد المحدد في اللائحة وبناءً على ذلك، يرى الزمالك أنّه يحقّ له الحصول على رخصة المشاركة.

وأوضح الزمالك بأنه تلقى خطابًا بإيقاف القيد بسبب خالد بوطيب في شهر أبريل، أي بعد الموعد المحدد وبالتالي، وطبقًا للائحة، يحقّ للزمالك الحصول على الرخصة.