قائمة الاهلي لمباراة فاركو في الدوري.. عودة الشناوي وكهربا وغياب 8 لاعبين

استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، على قائمة الفريق لمواجهة فاركو المقبلة ضمن منافسات مسابقة الدوري

واختتم الاهلي مساء اليوم، الخميس، تدريباته استعدادًا لمواجهة فريق فاركو، في لقاءٍ هامٍ ضمن مباريات الجولة الـ 28 في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وشهدت قائمة الفريق عودة الرباعي: محمد الشناوي، مروان عطية، محمد عبد المنعم، ووسام أبو علي، الذين تم استبعادهم من مباراة الداخلية الأخيرة.

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ويغيب عن القائمة 8 لاعبين من وهم: حمزة علاء، مصطفى مخلوف، محمود متولي، رضا سليم، وأحمد نبيل كوكا، لوجهة نظر فنية وعلي معلول، بيرسي تاو، وعمر كمال عبد الواحد، بسبب الإصابة.

وجاءت قائمة الاهلي لمباراة فاركو كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، محمود الزنفلي.

خط الدفاع: كريم فؤاد، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، خالد عبد الفتاح، محمد هاني.

خط الوسط: أليو ديانج، مروان عطية، أكرم توفيق، عمرو السولية، إمام عاشور، محمد مجدي أفشة، أحمد عبد القادر، حسين الشحات، طاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: محمود عبد المنعم “كهربا”، وسام أبو علي، أنتوني موديست.