تعادل سلبي بين الاتحاد السكندري وطلائع الجيش في الدوري المصري

انتهى لقاء الاتحاد السكندري وطلائع الجيش في الجولة 29 من الدوري المصري الممتاز بالتعادل السلبي بدون أهداف.

أقيمت المباراة على ملعب استاد جهاز الرياضة العسكري، وشهدت فرصًا محدودة من كلا الفريقين.

وبهذه النتيجة، يرفع الاتحاد السكندري رصيده إلى 28 نقطة في المركز العاشر، بينما يصبح رصيد طلائع الجيش 35 نقطة في المركز الحادي عشر.

وفي الجولة القادمة، يلتقي طلائع الجيش مع الأهلي يوم الاثنين المقبل، بينما يواجه الاتحاد السكندري فريق بيراميدز في نفس اليوم.

اقرأ ايضًا..حقيقة تأجيل الدوري المصري بسبب أولمبياد باريس 2024

تشكيل الاتحاد السكندري أمام طلائع الجيش بمسابقة دوري نايل

حراسة المرمى: المهدي سليمان.

خط الدفاع: هشام صلاح وسيف تقا، وإسلام أبو سليمة وكريم الديب.

خط الوسط: هاني الطامي وفرانك الآن، وخالد الغندور وأحمد ميسي، وأحمد عيد.

خط الهجوم: مابولولو.

ويجلس على مقاعد البدلاء..

عمرو خليل وأحمد غنيم، وعمرو صالح وشريف رضا، وعمر الوحش ومحمود شبانه، وفوزي الحناوي وعبدالغني محمد، وعموري.