الزمالك يطيح بنجم الفريق مجانا واللاعب يحسم وجهته

كشف مصدر مسؤول في الجهاز الفني لنادي الزمالك، مساء اليوم، عن إنهاء تعاقد مدافع الفريق الأول لكرة القدم، محمود علاء، بالتراضي، وذلك بناءً على طلب اللاعب.

كان محمود علاء، البالغ من العمر 33 عامًا، قد عاد لصفوف الزمالك في الصيف الماضي بعد رحلة إعارة ناجحة في صفوف الاتحاد السكندري.

وقدم علاء مُستوىً جيّدًا خلال فترة عودته إلى القلعة البيضاء.

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وأوضح المصدر أن رحيل علاء جاء بعد اتفاقه مع إدارة النادي على الفسخ بالتراضي ليرحل عن صفوق الزمالك بشكل مجاني مكتفيا بالفترة التي قضاها في القلعة البيضاء.

وأشار المصدر إلى أن علاء يدرس بعض العروض من الدوريات العربية، وأنه يفضل الانتقال إلى الدوري الخليجي بدلاً من الدوري المصري.

وفي سياق اخر عقد البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق جلسة مع معاونيه على هامش المران الذي أقيم مساء الخميس الماضي، وذلك استعدادًا للمرحلة المقبلة من مباريات الفريق.

تركزت الجلسة على التنسيق في بعض الأمور الخاصة بالبرنامج التدريبي الموضوع للاعبين استعدادًا للمباريات المقبلة.

واطلع جوميز من معاونيه على التقارير الفنية والبدنية الخاصة باللاعبين عن الفترة الماضية، وذلك لتقييم أدائهم وتحديد نقاط القوة والضعف.

حرص جوميز على الاطمئنان من جواو ميجيل، مخطط الأحمال، على حالة اللاعبين البدنية وفقًا للأرقام الخاصة بكل لاعب.