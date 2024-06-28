موعد مباراة الأهلي وفاركو في الدوري.. والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - تشهد منافسات الجولة 28 للدوري الممتاز 3 مواجهات مثيرة، اليوم الجمعة، تبدأ في الرابعة عصرًا بلقاء المقاولون العرب والبنك الأهلي على ملعب "عثمان أحمد عثمان".

ويبدو صراع الصدارة مشتعلاً بين الأهلي وبيراميدز، بعدما ارتفع رصيد الفريق الأحمر إلى 45 نقطة في المركز الثاني خلف بيراميدز، المتصدر برصيد 62 نقطة، ولكن الأخير لعب 6 مباريات أكثر من الأهلي.

ويدخل الأهلي لقاء فاركو بمعنويات مرتفعة بعدما حصل الفريق على قسط من الراحة عقب انسحاب الزمالك من لقاء القمة، كما أن الفريق يستهدف مواصلة انتصاراته بالدوري، بعدما حقق الفوز خلال آخر 8 مباريات.

ويأمل السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، حصد الفوز على حساب فاركو، أملاً في تقليص الفارق مع بيراميدز حال تعثر الأخير.

ويستعيد الأهلي خدمات مهاجمه الفلسطيني وسام أبو علي، بعد غياب للإصابة، ولكن الفريق يفتقد جهود عمر كمال للإصابة، بجانب الجنوب أفريقي بيرسي تاو.

موعد مباراة الأهلي وفاركو في الدوري:

تنطلق مباراة الأهلي وفاركو في بطولة الدوري الممتاز في تمام الساعة السابعة مساء اليوم بتوقيتي القاهرة ومكة المكرمة، بينما يكون موعد اللقاء في الثامنة مساءً بتوقيت مدينة أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وفاركو بالدوري:

تنقل مباراة الأهلي وفاركو في بطولة الدوري حصريًا عبر قناة أون تايم سبورتس 1.