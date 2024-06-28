شرط واحد لمشاركة الزمالك في الكونفدرالية الموسم المقبل

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الإعلامي عبدالناصر زيدان، أن الزمالك يحق له المشاركة بالكونفدرالية الأفريقية، رغم وجود الأزمات الكبيرة مع اتحاد الكرة، وذلك عن طريق دفع 10000 دولار، دون النظر للعقوبة الموقعة بشأن عقوبة خالد بوطيب.

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قال عبدالناصر زيدان، في تصريحات لملعب الشمس، طبقًا للائحة الاتحاد الأفريقي بشأن مشاركة الأندية في البطولات الأفريقية، الزمالك يحق له المشاركة في الكونفدرالية الأفريقية، مقابل 10000 دولار دون النظر لقضية بوطيب.

وأكد عبدالناصر زيدان، أن الفريق الأبيض يستطيع المشاركة في الكونفدرالية، رغم تداول الأنباء بشأن عدم الحصول على المشاركة في البطولات الأفريقية للموسم المقبل.

وأردف، أن اللائحة تنصف الزمالك، رغم العقوبة الموقعة على خالد بوطيب، لأنه ليس له أي مديونية للسداد حتى 31 مارس المقبل.

واختتم عبدالناصر، خلال الساعات القليلة المقبلة، سيصدر مجلس الزمالك القرار النهائي، لاسدال الستار حول موقف الفريق الأبيض في خوض لقاء سيراميكا.

