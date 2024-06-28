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تقارير تكشف سبب غياب ميسي عن تدريبات الأرجنتين

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ياسر رشاد - القاهرة - كشفت العديد من التقارير الصحفية عن غياب ليونيل قائد منتخب الأرجنتين عن مران فريقه الذي أقيم اليوم الجمعة استعدادا للقاء بيرو بسبب الإصابة.

وأكدت التقاريرأن ميسي خضع لفحوصات طبية وأنه لن يشارك في المباراة المقبلة، جاء ذلك بعدما تعرض ميسي لإصابة عضلية في الفخذ خلال الفوز على تشيلي بهدف دون رد في ثاني جولات كوبا أمريكا 2024.

ووصف ميسي قرار غيابه عن مباراة بيرو بالحكيم خاصة بعد ضمان الأرجنتين التأهل لربع النهائي وكشف ليونيل سكالوني مدرب الأرجنتين عن خطته لإراحة اللاعبين الأساسيين في مواجهة بيرو المقبلة.


ويتصدر منتخب الأرجنتين المجموعة الأولى بست نقاط يليه كندا بثلاث نقاط ثم تشيلي وبيرو بدون أي نقطة.

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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