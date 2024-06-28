اخبار الرياضه

جوميز يعلن قائمة الزمالك للقاء سيراميكا كليوباترا

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

ياسر رشاد - القاهرة - بعد بيان التراجع والمشاركة فى الدورى

الجمعة 28/يونيو/2024 - 10:34 م 6/28/2024 10:34:40 PM
جوميز

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز عن القائمة التي سيخوض بها الأبيض مباراة سيراميكا كليوباترا، المقرر لها غداً السبت بإستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الممتاز.
وجاءت قائمة الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى : محمد عواد - محمد صبحي– عمر عبد العزيز.

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد – أحمد رفاعي – عمر جابر.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - محمد شحاتة – زياد كمال – عمار ياسر – ترافيس موتيابا - سيد عبد الله "" – إبراهيما نداي - ناصر ماهر - عبد الله السعيد – محمد عاطف.

خط  الهجوم:  يوسف أوباما - مصطفى شلبي – أحمد مصطفى "زيزو"

الكلمات الدلائليه
مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا