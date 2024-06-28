أول قرار من وزارة الرياضة بعد حريق استاد الإسكندرية

أعلن أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة، مصير مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز أمام نظيره سموحة في بطولة الدوري.

حيث شهدت المباراة أحداثًا مثيرة بعد نشوب حريق بعد بدء اللقاء وتم إيقافها لمدة 38 دقيقة لحين السيطرة على الحريق إلا أن الحكم قرر في النهاية إلغاء المواجهة.

وأكد دياب إنه سيتم إعادة مباراة بيراميدز ضد الاتحاد.

وقال محمد الشاذلي المتحدث الإعلامي باسم وزارة الرياضة في تصريحات “وزير الرياضة أشرف صبحي وزير تواصل مع كل الجهات المعنية وتبين ما حدث هو محول كهربائي في غرفة الإضاءة للمقصورة الرئيسية تسبب في ماس كهربائي أدى لنشوب دخان”.

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واختتم حديثه:”سيتم انتداب لجنة فنية من مديرية الشباب والرياضة في الإسكندرية للتحقيق ومعرفة كافة التفاصيل عن هذه الواقعة”.

ويحتل بيراميدز المركز الأول في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد62 نقطة، بينما يتواجد سموحة في المركز السابع برصيد 40 نقطة.