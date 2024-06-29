مباريات الجولة الـ 28 لبطولة الدوري المصري .. الأهلي يهزم فاركو بنتيجة 2-0

الشارقة - اميمة ياسر - حقق فريق الأهلي فوزا غاليا مساء اليوم الجمعة، بنتيجة 2-0، أمام فاركو، في اللقاء الذي استضافه استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الـ 28 لبطولة الدوري المصري.

وسيطر الأهلي على الشوط الأول بالكامل وسط محاولات مستمرة للتسجيل لكن غاب عنها التوفيق نتيجة لعدم إتقان اللمسة الأخيرة، حتى تمكن حسين الشحات من حل شفرة المباراة مسجلًا الهدف الأول بتعاون مثمر مع وسام أبو علي، الذي كاد يضيف الهدف الثاني لكن القائم تدخل ومنع تسديدة أبو علي من الوصول لشباك فاركو.

وفي الشوط الثاني سيطر الأهلي على مجريات الشوط، لكن استقبل هدف سجله عن طريق إنكادا في الدقيقة 59.

الشوط الأول:

بدأ الفريقان المباراة بقوة وتبادل للمراكز وتناقل سريع للكرة من جانب لاعبي الأهلي لخلخلة دفاعات فاركو، معتمدًا على انطلاقات كريم فؤاد وخالد عبد الفتاح مع تمركز إمام عاشور وحسين الشحات خلف وسام أبو علي رأس الحربة.

مع الدقيقة 3 وصلت الكرة إلى وسام أبو علي داخل منطقة جزاء فاركو، فتوغل ومرر للخلف إلى إمام عاشور لكن مدافع فاركو تدخل وشتت الكرة.

كاد أكرم توفيق يضع الأهلي في المقدمة في الدقيقة 11 عندما تسلم الكرة في منتصف ملعب فاركو فتقدم وسدد الكرة قوية لكنها مرت بجوار القائم الأيسر.

من خطأ غير مبرر كاد محمد عبد المنعم يتسبب في مشكلة عندما أعاد الكرة برأسه قصيرة إلى محمد الشناوي الذي خرج من مرماه وقطع الكرة قبل أن تصل إلى عمرو جمال مهاجم فاركو وأنقذها الشناوي.

واصل الأهلي محاولاته الهجومية ولكن دون إتقان للمسة الأخيرة، فلم يشهد الشوط الأول حتى الدقيقة 38 فرصًا حقيقية للتهديف وسط محاولات مستمرة للأهلي وارتداد كامل لفريق فاركو، الذي اعتمد على دفاع المنطقة مع بعض المناوشات الهجومية التي لم تشكل أدنى خطورة على مرمى محمد الشناي.

الهدف الأول:

في الدقيقة 39 ومن هات وخذ بين حسين الشحات ووسام أبو علي ينفرد حسين الشحات بمرمى فاركو، ويسدد بباطن القدم على يسار الحارس مسجلًا أول الأهداف.

هدف حسين الشحات فتح شهية وسام أبو علي الذي كاد يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 41 عندما تسلم الكرة من حسين الشحات وسدد قوية لكن الكرة ارتدت من القائم.

مرت الدقائق الأخيرة سريعة وسط محاولات مستمرة من الأهلي حتى أطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم الأهلي 1/0.

الشوط الثاني:

دخل الفريقان الشوط الثاني بنفس القوة مع تخلي فريق فاركو عن دفاعاته ومحاولة العودة لنقطة التعادل مجددًا.

في الدقيقة 52 ينقذ محمد الشناوي فرصة هدف محقق لفريق فاركو من تسديدة أحمد شريف.

الهدف الثاني:

في الدقيقة 57 ومن ضغط قوي من جانب الأهلي يستخلص طاهر الكرة ويمررها عرضية متقنة إلى حسين الشحات الذي تسلم الكرة وسدد لترتطم بقدم أحمد عوض لاعب فاركو وتخدع حارس المرمى محمد سعيد شيكا وتعانق الشباك.

هدف مباغت:

مع الدقيقة 95 ومن هجمة مباغتة لفريق فاركو تصل الكرة عرضية داخل منطقة جزاء الأهلي شتتها محمد عبد المنعم، لكن الكرة وصلت إلى جيفرسون إينكادا مدافع فاركو فسدد قوية مسجلًا هدف تقليص الفارق.

ضغط الأهلي بقوة بعد هدف فاركو ولاحت أمامه العديد من الفرض خاصة في تسديدة وسام أبو علي التي مرت بجوار القائم، وتسديدة كريم فؤاد التي تصدى لها الحارس محمد سعيد شيكا.

في الدقيقة 72 كاد حسين الشحات يسجل ثالث الأهداف عندما تسلم الكرة داخل منطقة الجزاء فتوغل وسدد بباطن القدم، لكن الكرة أخطأت الطريق إلى المرمى ومرت بجوار القائم الأيسر لحارس مرمى فاركو.

أجرى الأهلي ثلاثة تغييرات في الدقيقة 80 بخروج طاهر محمد وإمام عاشور ووسام أبو علي ومشاركة أحمد عبد القادر وعمرو السولية وأنتوني موديست.

أجرى الأهلي التغييرين الرابع والخامس في الدقيقة 92 بمشاركة محمد هاني وأليو ديانج وخروج مروان عطية وحسين الشحات.

قبل النهاية تعرض أكرم توفيق لإصابة مفاجئة وخرج لتلقي العلاج ليكمل الأهلي المباراة بعشرة لاعبين، استمر الأهلي في محاولاته الهجومية حتى أطلق الحكم صافرة نهاية المباراة بفوز الأهلي 2/1.