أحمد سالم: لا نخشى أي فريق ومباراة الأهلي تحصيل حاصل

ياسر رشاد - القاهرة - علق المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك على تراجع مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب عن قراره بعدم خوض منافسات الدوري العام المصري لهذا الموسم 2023/2024.



وكان مجلس إدارة الزمالك قد أتخذ قرارًا بعدم خوض مواجهة الأهلي الماضية، لكنه تراجع بعد البيان الرسمي الذي أصدره خلال الساعات الماضية.

وقال المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك، تعليقًا على تراجع مجلس الإدارة: "أنا رجل سياسة وليس رياضة ولكن الرئيس السادات الملايين شتمته بسبب معاهدة الســـلام وبعد كدة حققنا كل ما نريده".

وتابع: "الزمالك لا يخشى مواجهة أي فريق، ولقاء الأهلي كان تحصيل حاصل لذلك لا يوجد داعي للخوف وهنتقابل في السوبر هو الأهم وقررنا استكمال مباريات الدوري لأنه تم تنفيذ 80% من مطالبنا ".

ومن المقرر انطلاق مواجهة الزمالك أمام نظيره سيراميكا كليوباترا في تمام السابعة من مساء السبت، والتي سيشهدها ملعب القاهرة الدولي.

بينما تُنقل مواجهة الزمالك أمام نظيره سيراميكا كليوباترا عبر قناة أون تايم سبورتس، والتي حصلت على حقوق بث مسابقة الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم.