المتحدث بأسم الزمالك: سنصدر بيان خلال 48 ساعة يخص المشاركة بالكونفدرالية

ياسر رشاد - القاهرة - قال أحمد سالم، المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، أن النادي الأبيض كان يهدف لتحريك المياة الراكدة وتحقيق العدالة في منظومة الكرة المصرية.

أضاف سالم في تصريحات تلفزيونية : "تم إحالة حكام مباراة الزمالك والمصري للتحقيق تنفيذًا لطلب النادي، وحدثت تفاهمات مع رابطة الأندية بشأن ترتيب مباريات الدوري".

وتابع: "أقول لجماهير الزمالك أن صانع القرار يكون لديه معلومات معينة تؤثر في تحديد المسار، وسيتم إصدار بيان خلال 48 ساعة يخص مشاركة الزمالك في الكونفدرالية".

وأضاف: "تم تفسير التحقيق مع محمد عواد بشكل خاطئ واللاعب في قائمة الزمالك أمام سيراميكا".

ويستعد الزمالك لمواجهة سيراميكا كليوباترا مساء اليوم السبت القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاءت قائمة الزمالك كالتالي:

المرمى : محمد عواد - محمد صبحي– عمر عبد العزيز

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد – أحمد رفاعي – عمر جابر.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - محمد شحاتة – زياد كمال – عمار ياسر – ترافيس موتيابا - سيد عبد الله "نيمار" – إبراهيما نداي - ناصر ماهر - عبد الله السعيد – محمد عاطف.

في خط الهجوم: يوسف أوباما - مصطفى شلبي – أحمد مصطفى "زيزو.