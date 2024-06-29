الزمالك يحصل على توقيع نجم المغرب

كشفت تقارير صحفية عن حصول نادي الزمالك، على أحد نجوم منتخب المغرب تمهيدا لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية استعدادا للموسم الجديد.

وكشف موقع le360 المغرب عن توقيع الظهير الأيمن أيوب العملود، لاعب فريق الوداد الرياضي لكرة القدم، عقدا مبدئيا مع نادي الزمالك استعدادا للإنضمام لصفوف القلعة البيضاء.

وينص العقد على انضمام العملود للفريق خلال الميركاتو الصيفي الحالي، لمدة 3 مواسم بداية من الموسم الجديد حيث فضل الانتقال للزمالك في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع الوداد في 30 يونيو الجاري.

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وكان العملود قد أعرب عن رغبته في البقاء مع الوداد، لكن العرض الذي قدمته له إدارة النادي الأحمر لم يلبي طموحاته، حيث كان أقل بكثير مما تلقاه من عروض أخرى من أندية عربية وخليجية.

ويُعدّ العملود من الركائز الأساسية للوداد خلال السنوات الماضية، حيث ساهم في تحقيق الفريق للعديد من الألقاب، بما في ذلك لقب دوري أبطال أفريقيا عام 2022.

ويُتوقع أن يُعزّز انضمام العملود خط دفاع الزمالك، ويمنحه المزيد من الخبرة والقوة في البطولات المحلية والقارية خاصة وأن الزمالك لايملك سوى عمر جابر في مركز الظهير الأيمن في ظل مشاركة حمزة المثلوثي في مركز قلب الدفاع.