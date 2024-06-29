الزمالك يوضح موقفه من المشاركة في الكونفدرالية الموسم المقبل

كشف أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، عن موقف الفارس الأبيض من المشاركة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية الموسم المقبل.

وقال سالم في تصريحات لبرنامج “زملكاوي” مع الإعلامي أحمد علي، المذاع على قناة نادي الزمالك:” سيتم إصدار بيان نعلن فيه موقف الأبيض من المشاركة في الكونفدرالية الموسم المقبل”.

وتابع:” مبدأيًا تم إحالة حكام مباراة الزمالك والمصري للتحقيق تنفيذًا لطلب النادي، وحدثت تفاهمات مع رابطة الأندية بشأن ترتيب مباريات الدوري”.

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وواصل حديثه: أود أن أشرح لجمهور الزمالك العظيم أن صانع القرار يكون لديه معلومات معينة تؤثر في تحديد المسار، وسيتم إصدار بيان خلال 48 ساعة يخص مشاركة الزمالك في الكونفدرالية”.

واختنم حديثه “وبالنسبة للحارس محمد عواد، فقد تم تفسير التحقيق معه بشكل خاطئ واللاعب في قائمة الزمالك أمام سيراميكا”.

ويستعد الزمالك لخوض مباراته أمام سيراميكا كليوباترا اليوم السبت، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.