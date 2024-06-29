الزمالك يرد على هجوم الجماهير ويوضح أسباب التراجع عن الانسحاب

علق أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك، على هجوم جماهير القلعة البيضاء، بشأن بيان استكمال الأبيض لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وأصدر مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، بياناً رسميًا أعلن فيه استكماله لـ مباريات الدوري المصري الممتاز.

وكان الزمالك في وقت سابق أعلن رفضه خوض مباريات الدوري المصري، وطالب بخوض باقي الفرق لمؤجلاتها في المسابقة.

وقال أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك عبر الكورة مع فايق المذاع علي MBC MASR 2:” نجن راضون بنسبة 80% عن تحقيق مطالبنا”.

وتابع:” قررنا عدم لعب مباراة الاهلي من أجل تحقيق مطالب النادي وليس تحديًا”.

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وواصل:” والنتائج واضحة فقد تم إحالة الحكام للتحقيق ورحيل بيريرا قبل بداية الموسم القادم”.

وأردف:” ماتم الاتفاق عليه مع أحمد دياب رئيس رابطة الأندية، هو عدم وضع جدول الدوري أو المؤجلات عن طريق شخص واحد ولكن سيكون عمل مؤسسي”.

واستكمل:” الحديث عن عدم لعب مباراة الاهلي بسبب الخوف هذا كلام ساذج، آخر مباراة أمام الأحمر فوزنا بها”.

واختتم:” الأزمة الأخيرة للزمالك أظهرت وجه قبيح لبعض الإعلاميين، وسيتم مقاطعة بعض الوجوه الإعلامية التي تسبب فتنة

ومفيش حاجة اسمها مجلس الإدارة بياخد قرارات جماهيرية وكل الاحترام لجمهور الزمالك”.