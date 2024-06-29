الزمالك يعلن إصابة لاعبه قبل ساعات من مواجهة سيراميكا

أعلن نادي الزمالك عن إصابة أحد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم وذلك خلال تدريبات الفريق الأخيرة استعدادًا لمباراة سيراميكا كليوباترا في الدوري الممتاز.

وكشف نادي الزمالك، إصابة سيف جعفر لاعب وسط الفريق في العضلة الخلفية خلال مران الأبيض يوم الجمعة قبل ساعات من مباراة سيراميكا كليوباترا.

وأوضح النادي أن اللاعب يخضع حاليًا لبرنامج علاجي وتأهيلي لتجهيزه للعودة إلى التدريبات الجماعية في أقرب وقت ممكن.

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وبسبب الإصابة، سيغيب سيف جعفر عن مباراة سيراميكا المقررة غدًا السبت في الجولة 28 من الدوري.

وشهدت قائمة الزمالك عودة الحارس محمد عواد بعد انتهاء التحقيقات معه، بالإضافة إلى عودة كل من أحمد سيد “زيزو” وإبراهيما نداي ونبيل عماد ومحمد شحاتة.

في المقابل، يغيب عن اللقاء كل من ناصر منسي وسيف الجزيري بسبب الإصابة، وسامسون أكينيولا لتأخر وصوله للقاهرة بالإضافة إلى ياسر حمد ومحمد السيد وشيكابالا.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا في تمام الساعة السابعة مساءا على ملعب استاد القاهرة الدولي.