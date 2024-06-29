الامارات | 6 هدافين في نسخة 2012

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سجلت نسخة 2012 من بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم ظاهرة استثنائية، بعد أن تشارك ستة نجوم قائمة هدافي البطولة برصيد ثلاثة أهداف، قبل أن يمنح اللقب للإسباني فرناندو توريس، كونه خاض العدد الأقل من دقائق اللعب مقارنة ببقية النجوم.

وتشارك توريس صدارة الهدافين مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، والكرواتي ماريو ماندجوكيتش، والألماني ماريو غوميز، والإيطالي ماريو بالوتيلي، والروسي آلان دزاغويف، في نسخة استضافتها كل من بولندا وأوكرانيا، وتوج بلقبها المنتخب الإسباني.

وجاءت أولى أهداف توريس في ثانية جولات دور المجموعات، بتسجيله هدفين من أصل الأهداف الأربعة التي حققها منتخب إسبانيا في انتصاره العريض على منتخب إيرلندا برباعية نظيفة، قبل أن يغيب نجمه حتى المباراة النهائية التي استطاع فيها تسجيل ثالث أهداف «الماتادور» بمرمى إيطاليا في مباراة انتهت برباعية نظيفة للمنتخب الإسباني.

وتمكن منتخب إسبانيا خلال مشواره للنهائي من إقصاء منتخبات قوية، أبرزها فوزه على فرنسا في الدور ربع النهائي بهدفين دون رد حملا توقيع تشابي ألونسو، قبل أن يتم إقصاء البرتغال في نصف النهائي بركلات الترجيح 4-2 في مباراة انتهى وقتها الأصلي بالتعادل السلبي.