تشكيل البرازيل الرسمي لمواجهة باراجواي.. فينيسيوس يقود مثلث الرعب

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن دوريفال جونيور، المدير الفني لمنتخب البرازيل، عن التشكيل الأساسي لمواجهة منتخب باراجواي اليوم في المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات كوبا أمريكا، البطولة التي تستضيفها الولايات المتحدة في الوقت الحالي.



وتنطلق مواجهة المنتخب البرازيلي أمام نظيره باراجواي في تمام الرابعة من صباح اليوم السبت، في المباراة التي يشهدها ملعب "اليجانت" بالولايات المتحدة الأمريكية.

تشكيل البرازيل أمام باراجواي في كوبا أمريكا 2024

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: دانيلو، إيدر ميليتاو، ماركينيوس، آرنا.

خط الوسط: دوجلاس لويز، جبماريش، لوكاس باكيتا.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، رافينها، رودريجو.



بدلاء البرازيل أمام باراجواي في كوبا أمريكا 2024

ويندل، إندريك فيليبي، بينتو، يان كوتو، جابرييل، لوكاس بيرالدو، دوجلاس لويز، سافيو، أندرياس بيريرا، إيفانيلسون، جابرييل مارتينيلي، رافاييل بيريس، إيدرسون، جليسون بريمر، بيبي.

وتعادلت البرازيل في اللقاء الأول أمام كوستاريكا دون أهداف، بينما انهزمت باراجواي أمام كولومبيا بهدفين مقابل هدف.