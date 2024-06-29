شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يبدأ دراسة مباريات الطلائع بحثاً عن انتصار جديد للأهلى فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

يبدأ السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الأهلى، دراسة مباريات طلائع الجيش بالدوري للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوفه قبل مواجهة الجولة المقبلة بالدوري.

ويستعد الأهلى لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها السابعة مساء الاثنين المقبل باستاد الكلية الحربية فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الثالث عشر لمسابقة الدوري المصري .

وتعد مباراة الأهلى والطلائع مهمة في رحلة المارد الأحمر لتصحيح مساره فى جدول الدوري عن طريق الفوز بكل مبارياته للصعود لقمة المسابقة للحفاظ على اللقب المحلى بعد التتويج الأفريقى.

ويعكف كولر على تصحيح الأخطاء التى وقع فيها لاعبوه خلال مباراة فاركو لضمان تحقيق انتصار جديد على الطلائع ضمن خطة استعادة المركز الأول فى جدول الدوري بعد خوض اللقاءات المؤجلة.