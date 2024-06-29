تشكيل منتخب الدنمارك المتوقع أمام ألمانيا في صدام الليلة

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد منتخب الدنمارك لخوض مواجهة مشتعلة مع نظيره منتخب ألمانيا ، مساء اليوم السبت، في دور الـ16 لبطولة كأس أمم أوروبا، على ملعب سيجنال إيدونا بارك.

وتأهل منتخب ألمانيا إلى منافسات الدور ثمن النهائي من البطولة الأوروبية عقب احتلاله المركز الأول في ترتيب المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، بينما حل المنتخب الدنماركي وصيفاً بالمجموعة الثالثة بـ3 نقاط.

تشكيل الدنمارك المتوقع أمام ألمانيا

حراسة المرمى: كاسبر شمايكل.

خط الدفاع: جواشم أندرسين - جانيك فيسيرجارد - أندرياس كريستينسين.

خط الوسط: فيكتور كريستيانسين - بيير إيميلي هوجبيرج - كريستيان أوديجارد - أليكساندر باه - كريستيان إريكسن.

خط الهجوم: يوسف بولسن - راسموس هويلاند.

موعد مباراة ألمانيا والدنمارك اليوم في يورو 2024

تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والمملكة العربية السعودية.

القناة الناقلة لمباراة ألمانيا والدنمارك اليوم في يورو 2024

تذاع المباراة عبر قناة beIN sports Max 2.

معلقين مباراة ألمانيا والدنمارك في يورو 2024

سيعلق عصام الشوالي بالإضافة إلى أحمد البلوشي على أحداث المباراة.